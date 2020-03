Ambiance dans le quartier de Montmartre. Un couple se tenant a distance en haut des marches aboutissant au Sacre-Coeur, le 18 mars 2020. — Mathieu CELLARD/SIPA

Il y a ceux qui ont pu se réfugier à temps chez un ami ou un proche. D’autres en revanche, faute d’alternative en matière de logement, n’ont pu trouver d’autres solutions que de rester chez eux. Confrontée au confinement total pour endiguer l’épidémie de coronavirus qui frappe le pays, la population française traverse depuis le 17 mars dernier une situation exceptionnelle aux innombrables conséquences sur notre vie quotidienne.

Et la contrainte du confinement peut s’avérer plus difficile encore quand les liens sont distendus. La crise du logement et les difficultés pour une partie de la population française à accéder à un logement dans certaines agglomérations réduisent aussi les alternatives, notamment en cas de séparation.

Vous vous retrouvez confiné avec votre ex-copain ou copine faute d’avoir trouvé un autre logement ? Tout juste séparés, vous êtes confiné(e) avec votre futur ex-mari ou femme ? Racontez-nous comment vous gérez cette situation et quelles solutions vous avez trouvé pour vivre au mieux cette période difficile en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.