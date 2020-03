A Paris, le 17 mars 2020, lors du premier jour de confinement général dans la ville désertée, à la suite de la crise du coronavirus. — Olivier Juszczak / 20 Minutes

Un confinement historique pour faire la « guerre » au coronavirus, et un « état d’urgence sanitaire » que le Parlement doit voter jeudi et vendredi. Face à une « crise sans précédent » et alors que le nombre de malades augmente de façon exponentielle dans une France quasiment à l’arrêt, le gouvernement a annoncé mercredi des mesures exceptionnelles, notamment pour soutenir l’économie. L'« état d’urgence sanitaire » sera déclaré par décret après l’adoption du projet de loi. L’Assemblée nationale et le Sénat seront informés « sans délai » des mesures prises pendant cette période.

Pour Christine Lagarde, c’est une « action extraordinaire » pour une « situation extraordinaire ». La Banque centrale européenne a annoncé mercredi soir un plan d'« urgence » de 750 milliards d’euros destinés à des rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l’économie de la pandémie de coronavirus. Emmanuel Macron, a appelé dans la foulée les Etats de l’UE à prolonger l’aide exceptionnelle de la Banque centrale européenne (BCE) à l’économie par des « interventions budgétaires ». « Plein soutien aux mesures exceptionnelles prises ce soir par la BCE. A nous Etats européens d’être au rendez-vous par nos interventions budgétaires et une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro. Nos peuples et nos économies en ont besoin », a écrit le président français sur Twitter.

L’Europe et l’Australie se referment, les Etats-Unis prennent la mesure de la crise

L’Europe se referme sur elle-même pour lutter contre le coronavirus, devenu plus meurtrier qu’en Asie. C’est l’Italie qui paie le plus lourd tribut sur le Vieux Continent en approchant le seuil des 3.000 morts, alors que le « pic » de l’épidémie ne semble pas encore atteint. Une semaine après le début du confinement généralisé, la péninsule a enregistré mercredi 475 décès en 24 heures, le plus grave bilan quotidien dans un seul pays, dépassant même les données chinoises au plus fort de la maladie à Wuhan, son premier épicentre. A ce rythme, l’Italie (2.978 morts au total) risque de dépasser dès jeudi la Chine (3.245 morts) comme pays ayant dénombré le plus de décès. La Chine n’a rapporté jeudi aucune nouvelle contamination d’origine locale, une première depuis le début de l’épidémie apparue en décembre dans ce pays. Les autorités sanitaires ont fait état de 34 cas importés supplémentaires.

Avec un navire-hôpital militaire attendu à New York, des ingénieurs de l’armée mobilisés, et le recours à une loi datant de la guerre de Corée, les Etats-Unis sont aussi passés à une nouvelle étape jeudi, Donald Trump se présentant comme un président « en temps de guerre ». L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont par ailleurs annoncé qu’elles allaient se fermer aux étrangers.