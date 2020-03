Des policiers en train de contrôler les attestations de sortie, mardi, à Paris. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La communication en temps de confinement général peut être chaotique. Même quand on est le gouvernement. Depuis mardi midi, avoir une attestation de sortie dérogatoire au confinement et une carte d’identité sur soi est obligatoire pour pouvoir sortir de chez soi. Il avait été indiqué dans un premier temps que montrer simplement son attestation remplie sur smartphone pourrait suffire devant les policiers et policières. Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a finalement indiqué au site Numerama que ce n’était plus le cas.

Rappel, donc : pour sortir (travailler, faire les courses…), il faut soit imprimer le document prévu à cet effet, soit le recopier sur papier libre si jamais on n’a pas d’imprimante à domicile. Il faut une nouvelle attestation, datée, pour chaque sortie de chaque motif. Vous ne pouvez pas signer une attestation, sur l’honneur, qui sera valable pour les quinze jours de confinement.

Néanmoins, le gouvernement indique à Numerama qu’il planche sur une application dédiée, officielle, qui permettrait d’éviter les sites de pishing (qui aspirent vos données personnelles illégalement) proposant des attestations, qui ont fleuri depuis l’annonce du confinement, comme l’indique notre confrère.