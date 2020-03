Coronavirus: À leur fenêtre, les Françaises et Français applaudissent les personnels soignants — 20 Minutes

L’Italie avait donné le ton avec ses chansons aux fenêtres. Puis l’Espagne, à son tour confinée, avait commencé à applaudir les personnels de santé à heure fixe. Une manière pour les citoyens et citoyennes confinées de montrer leur soutien à celles et ceux qui sont en première ligne face à l’épidémie de coronavirus. L’initiative ibère a fait école. Mardi, au premier soir du confinement généralisé décrété par le gouvernement, certaines rues se sont transformées en gradins de stades pour médecins, aides-soignants et aides-soignantes, infirmiers et infirmières… On en passe.

L’initiative pourrait continuer dans les prochains jours et pourquoi pas prendre de l’ampleur. Et pourquoi pas des chorales de rue bientôt ?

Ça prend pas encore super bien les chorales de rue pendant le #ConfinementGeneral. pic.twitter.com/9aaylTafYg — Rachel Garrat-Valcarcel (@Ra_GarVal) March 17, 2020

Pour l’instant, dans le 20e arrondissement de Paris, mardi soir, c’était encore timide.