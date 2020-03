SOLUTIONS Chaque midi, 20 Minutes recense les plus belles initiatives contre le coronavirus et pour la paix des foyers...

Confinés mais plein d’espérance, on tire les rideaux et on se plonge dans ces infos lumineuses : sept initiatives à côté desquelles vous êtes peut-être passés et qui dessinent de beaux lendemains.

1. Un hack contre le virus

Un week-end, pas plus, pour adapter une solution existante à de nouveaux besoins. L’application MHLink, développée par l’entreprise toulousaine MHComm, permet aux patients confinés d’être suivis à distance par des médecins. Pris en main par le CHU de Montpellier il est désormais un allié informatique contre le coronavirus. Il permet au patient de notifier quotidiennement son état de santé et de poser des questions à l’équipe soignante, qui peut répondre par écrit ou en vidéo. Confiné mais suivi.

2. Mettre la main à l’appart

Un particulier, propriétaire d’appartements dans le centre-ville de Strasbourg, les laisse gratuitement à disposition des soignants. Sa petite annonce sur les réseaux sociaux a été partagée plus de 13.000 fois et a déjà trouvé preneur. Une équipe de la protection civile de Nancy venue renforcer le CHU de Hautepierre et bientôt un couple de médecins qui arrivés de Nice pour aider en bénéficieront.

3. Le héros masqué

En Italie, un fabricant de cravates a décidé d’utiliser ses chutes de tissu pour fabriquer des masques antivirus. En France, c’est le créateur de jeans et chaussures éthiques 1083 qui a repensé sa chaîne de production pour fabriquer des masques à destination des personnels de santé. La mode, c’est la santé.

À gauche Mariya, Responsable de l'atelier 1083. À droite, un des premiers médecins romanais livrés ! Dès aujourd'hui la production de notre atelier est dédiée aux masques de protection à destination du personnel de santé #SoyonsSolidaires 🙏👖🇫🇷 pic.twitter.com/W5NyP9h6vA — 1083 (@1083officiel) March 17, 2020

4. Soigner son réseau

Trois solutions pour booster son réseau, et promis ça n’a rien à voir avec LinkedIn…

5. Grands espaces

Créer une maquette plus vraie que nature, avec des cure-dents, de l’alu et un tas de petites rien que l’on peut trouver chez soi… C’est l’un des tutos que propose le Centre national des études spatiales pour passer du confinement aux confins de l’univers. Vous pouvez également profiter de notre podcast spécial bons plans pour les enfants :

6. Efforts de guerre

Un ping-pong avec une poêle et des paquets de pâte. Des haltères avec des bouteilles d’eau. Un cours de Pilate sur Zoom… Les idées pour faire du sport sans quitter son appart ne manquent pas. Si vous manquez d’inspiration, nous sommes là pour vous...

7. Ecoutons les plus grands

La citation du jour nous vient de Laurent Garnier. Le DJ est confiné chez lui, comme tout le monde, mais il participe lui aussi à l’effort de guerre en diffusant gratuitement un mix de 7h sur Soundcloud. On lui laisse le mot de la fin :

« Heureusement nous avons encore la musique, alors mettez-la fort et dansez toute la nuit !!! Avec amour, Laurent »

