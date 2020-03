Coronavirus : Premier jour de confinement général en France — 20 minutes - Slideshow

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Économies en sursis, frontières fermées, confinement général, élections et compétitions sportives reportées : la pandémie liée au coronavirus, qui a déjà fait plus de 7.000 morts, pèse de plus en plus lourd et désorganise l’ensemble de la planète. A Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait briller une lueur d’espoir en indiquant attendre un vaccin contre le Covid-19 « avant l’automne », œuvre du laboratoire allemand CureVac. Par ailleurs, la population belge a été invitée à rester à la maison à compter de mercredi à midi et jusqu’au 5 avril. En Europe, nouvel épicentre de la maladie détectée en décembre en Chine, la France et ses 67 millions d’habitants ont entamé à la mi-journée, pour deux semaines renouvelables, un confinement général après l’Italie et l’Espagne. A l’échelle mondiale, la « guerre » se livre aussi sur le terrain de l’économie. Gouvernements et banques centrales montent au créneau pour soutenir les marchés ainsi que les entreprises.

C’est presque devenu un rituel. Après Emmanuel Macron jeudi et lundi soir, et après sa propre intervention samedi, Edouard Philippe était à nouveau présent à la télévision, ce mardi, en pleine crise du coronavirus. Cette fois-ci, c’était en direct du JT de France 2. Au rythme des reportages, le locataire de Matignon est revenu sur les différentes annonces faites par le président la veille, et alors que le confinement général du pays avait commencé quelques heures plus tôt, à midi.

Malgré les voix appelant à repousser les primaires en pleine épidémie de coronavirus, des millions d’Américains ont voté, mardi. Chez les démocrates, Joe Biden a réalisé un sans-faute, remportant la Floride, l’Illinois et l’Arizona. Et creusant au passage un écart quasi-impossible à rattraper pour Bernie Sanders. Donald Trump, lui, a symboliquement passé le cap de la majorité des délégués grâce à la Floride pour être désigné vainqueur des primaires républicaines, une formalité dans sa campagne de réélection.