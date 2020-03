Un magasin fermé du centre-ville de Toulouse, le lundi 16 mars 2020. — H. Menal - 20 Minutes

Les rues sont quasi désertes, la vie s’est arrêtée pour stopper l’épidémie de coronavirus. En dehors des commerces de bouche, des tabacs-presse ou des banques, tous les commerces de France ont dû brusquement tirer le rideau. Des restaurateurs ont distribué leurs stocks, ou du moins ont essayé, des fleuristes ont offert des bouquets avant qu’ils ne se flétrissent. Mais qu’en est-il des autres, les commerçants « non essentiels » ?

Dans son allocution solennelle du lundi 16 mars, Emmanuel Macron a promis, en plus des reports de charges sociales et fiscales déjà annoncés, la création d’un « fonds de solidarité abondé par l’État » « pour les entrepreneurs, commerçants et artisans ». Ils doivent aussi être bénéficiaires du fonds de garantie étatique pour cautionner les prêts bancaires. Mais il faut aussi gérer les stocks saisonniers et les commandes déjà lancées…

Vous êtes un commerçant « non essentiel ». Vous avez dû tirer le rideau en catastrophe, mettre vos salariés au chômage partiel. Que va devenir votre collection de printemps, comment allez-vous occuper vos journées ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos récits serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.