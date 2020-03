Une téléspectatrice regarde l'intervention d'Emmanuel Macron, le 16 mars 2020. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« Nous sommes en guerre. » La phrase a été répétée une dizaine de fois, pour bien faire passer le message. Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce lundi en pleine crise de coronavirus. Le chef de l’Etat a annoncé un durcissement des mesures pour lutter contre la propagation de l’épidémie et un report du second tour des élections municipales. 20 Minutes vous résume l’allocution présidentielle, aux accents parfois martiaux.

Pas de vote dimanche dans quelque 5.000 communes de France. Emmanuel Macron a annoncé lors d’une allocution, ce lundi, le report du second tour des élections municipales, prévu dimanche prochain, en raison de la propagation du coronavirus. Le président de la République a précisé avoir consulté le président du Sénat, de l’Assemblée nationale et ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avant de prendre sa décision.

Alors que le scepticisme grandit au Japon sur le maintien des Jeux olympiques de Tokyo, le Comité international olympique ne dévie pas de sa route et réunit mardi sa Commission exécutive pour, officiellement, « préparer un échange d’information » avec les fédérations internationales et les sportifs de plus en plus inquiets. Aucune date n’a été fixée pour une décision sur une éventuelle annulation des Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré ce mardi un haut responsable du Comité international olympique (CIO), l’Australien John Coates, qui a aussi précisé que l’événement se préparait comme prévu. Les discussions, qui suivront la réunion de l’exécutif olympique, doivent notamment porter sur la question épineuse des qualifications pour Tokyo et se dérouleront mardi et mercredi par conférences téléphoniques.