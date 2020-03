Une file d'attente devant une pharmacie à Strasbourg, le 16 mars 2020. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

C’était attendu, c’est désormais une réalité. La France est entrée ce week-end dans le stade 3 de lutte pour endiguer l’épidémie de coronavirus qui touche le pays. Samedi 14 mars, dans une allocution télévisée, le Premier ministre a annoncé la fermeture de tous les commerces jugés « non indispensables à la vie de la Nation ».

Il a également appelé la population à réduire au maximum ses déplacements, réunions et contacts. Des mesures fortes qui suscitent depuis de très nombreuses questions et incertitudes. Pour tenter d’y voir plus clair, 20 Minutes a dressé une liste (non exhaustive et susceptible d’évoluer) de tout ce qui est désormais interdit, autorisé ou fortement déconseillé.

Ce qui est interdit et/ou fermé

Un décret publié au Journal Officiel détaille la liste de tous les établissements concernés par l’annonce de fermeture formulée samedi soir par Edouard Philippe. Les restaurants, bars, cafés, discothèques, bibliothèques, salles d’exposition, musées ou encore salles de jeux sont désormais fermés jusqu’à nouvel ordre. Les petits artisans, fleuristes, coiffeurs, centre d’esthétique sont eux aussi concernés par cette interdiction d’ouverture. Les restaurants peuvent en revanche « poursuivre leurs activités de livraison et de vente à emporter ». Ceux ayant recours à des plateformes de livraison (Deliveroo, Uber Eats etc) ont désormais pour consigne de procéder à des livraisons « sans contact ». Les rassemblements de plus de 100 personnes sont également prohibés. Les ehpad et maisons de retraite ont de leur côté décidé d’interdire les visites des proches et familles des personnes âgées placées pour les protéger.

Capture d'écran du décret paru lundi 16 mars au Journal officiel relatif aux interdictions d'ouverture de certains établissements. - H.Sergent/20Minutes

Tous les établissements scolaires sont fermés également depuis ce lundi 16 mars et ce jusqu’aux vacances de printemps. Idem pour les tribunaux même si la ministre de la Justice a indiqué que les permanences du parquet, les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire, les comparutions immédiates, les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, les audiences du juge de l’application des peines et du juge pour enfants restaient maintenues.

Ce qui est autorisé

Le gouvernement a été très clair. Les Français peuvent toujours aller faire leurs courses alimentaires, aller à la pharmacie, se rendre chez leur médecin (la consultation à distance par vidéo est par ailleurs possible chez certains praticiens), aller à la banque, acheter de l’essence à une station-service ou leurs journaux et magazines dans des kiosques et maisons de la presse. En revanche, toutes ces activités doivent se faire en respectant les « mesures barrière » (se laver les mains, respecter un mètre de distance avec les autres clients et usagers).

Dans un arrêté publié dimanche 15 mars, le ministère de l’Economie a énuméré une longue liste (disponible ici) de commerces jugés « indispensables à la vie de la Nation » et bénéficiant donc d’une autorisation d’ouverture à l’heure du confinement. On retrouve par exemple dans cette liste :

Les supérettes, supermarchés, hypermarchés

Les primeurs

Les boucheries et charcuteries

Les poissonniers

Les boulangeries

Les animaleries

Les boutiques de réparation d’ordinateurs et objets numériques et informatiques

Les blanchisseries teinturerie

Les pompes funèbres et services funéraires

Côté transports, la ministre Elisabeth Borne a insisté sur le maintien des transports en commun dans les agglomérations. Les transports longue distance vont être fortement réduits dans les jours à venir. Les TGV et intercités seront réduits de moitié à partir du mardi 17 mars. Les taxis et VTC sont eux toujours autorisés à exercer leur activité. Enfin, il est évidemment toujours possible de travailler mais les entreprises sont toutes appelées à mettre en place le travail à domicile ou télétravail autant que possible.

Ce qui est très fortement déconseillé

En dehors de ces interdictions fermes et des autorisations clarifiées par décret, il reste un donc un très grand nombre d’activités vis-à-vis desquels les Français s’interrogent. Edouard Philippe a indiqué samedi 14 mars que la population avait par exemple la possibilité de « sortir pour faire de l’exercice ». C’est bien le cas, mais ces exercices doivent se faire seul et non en groupe ou même à deux. Les piscines, clubs et salles de sport restent, eux, fermés. Il est aussi autorisé d’entretenir son jardin, son potager, de se balader sur la plage, en forêt ou en montage, de faire du vélo, de promener son chien, mais toutes ces activités sont très fortement déconseillées par les autorités sanitaires.

Tout ce qui nécessite à des personnes de se déplacer et se retrouver - aller dîner chez un ami, inviter des copains d’école de ses enfants chez-soi, les amener un parc (d’autant plus s’il est fréquenté par d’autres familles) est à proscrire puisque cela participe à la diffusion du virus. Si le message semble difficile à entendre, il est clair désormais : pour éviter l’engorgement des hôpitaux et limiter au maximum la propagation du virus, il faut rester chez soi.