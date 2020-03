Elections municipales 2020.Illustration. Dans un bureau de vote au temps du coronavirus. Strasbourg le 15 mars 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Au lendemain d’un premier tour des municipales ignoré par une majorité d’électeurs inquiets du coronavirus, la tenue ou pas du second tour est la question la plus brûlante posée lundi à l’exécutif. Moins de la moitié des électeurs a en effet glissé un bulletin dans l’urne dimanche, un chiffre historiquement bas pour un scrutin généralement mobilisateur. De manière générale, les écologistes d’EELV ont effectué une belle percée. Ils peuvent nourrir des espoirs sérieux à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Besançon et Grenoble notamment. Le RN de Marine Le Pen a confirmé, par plusieurs victoires dès le premier tour, ses positions acquises en 2014 à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Fréjus (Var), Hayange (Moselle) ou Beaucaire (Gard). Il s’est aussi placé en situation de conquérir Perpignan.

Un saut dans l’inconnu s’annonce cette semaine pour les Français, privés de la plupart des lieux publics et invités à télétravailler tout en s’occupant de leurs enfants en attendant d’éventuelles mesures encore plus radicales, comme le confinement généralisé, pour tenter d’enrayer l’épidémie. Face à ses concitoyens jugés « indisciplinés » quant aux mesures de « distanciation sociale », le président Emmanuel Macron doit trancher la lourde question d’un éventuel confinement obligatoire de toute la population. Et cela pour une longue durée, comme l’ont déjà décidé l’Italie ou l’Espagne. Le gouvernement a déjà enjoint dimanche les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus après une hausse sans précédent des décès et contaminations dans le pays. Contrairement à une idée largement répandue jusque-là, « les formes graves sont signalées chez des adultes sans pathologies antérieures » et pas seulement « chez des personnes âgées ou fragiles », avertit la Direction générale de la Santé.

Le favori des primaires démocrates Joe Biden s’est engagé dimanche à choisir une femme comme candidate à la vice-présidence pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. « De nombreuses femmes ont les qualités pour devenir présidentes à l’avenir. Je désignerais une femme comme vice-présidente », a-t-il déclaré lors d’un duel télévisé face à son rival démocrate Bernie Sanders. Ce dernier a aussi assuré qu’il choisirait « selon toute vraisemblance » une femme comme colistière pour le seconder. « Pour moi, il ne s’agit pas seulement de désigner une femme, il s’agit de nommer une femme progressiste », a-t-il dit, évoquant sa « forte inclination à aller dans cette direction », mais sans s’y engager aussi fermement que Joe Biden.