Dans un laboratoire de test pour le coronavirus. Illustration. — Rainer Droese - Sipa

Deux décès et 19 nouveaux cas de coronavirus confirmés en Nouvelle-Aquitaine​. Ce dimanche, l’agence régionale de santé (ARS) a « déploré » le décès de deux patients qui avaient contracté le Covid-19. L’un d’eux est un homme de plus de 85 ans qui avait été hospitalisé au CHU de Bordeaux le 11 mars dernier, à la suite d’une chute. Souffrant de pneumopathie chronique, il avait été testé au Covid-19 et déclaré positif le 14 mars.

Le second décès a été recensé dans la Vienne. Une femme de plus de 85 ans testée positive au coronavirus et qui était hospitalisée au CHU de Poitiers depuis le 14 mars est décédée ce dimanche. Elle souffrait de plusieurs maladies chroniques, notamment cardio-pulmonaires. Cent cinquante-deux de cas Covid-19 sont aujourd’hui confirmés en Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces nouveaux cas, dix sont en attente de géolocalisation, souligne l’ARS qui avance que 85 % de l’ensemble des cas confirmés sont retournés à leur domicile dans un bon état de santé général.

Dix confirmés sont en cours d’investigation

Dans le détail, quatre cas ont été recensés en Charente, 25 en Charente-Maritime, cinq en Corrèze, deux dans la Creuse (dont un nouveau cas), sept en Dordogne, 19 en Gironde, quatre dans les landes, 41 dans le Lot-et-Garonne, 18 dans les Pyrénées-Atlantiques (quatre nouveaux cas confirmés), trois dans les Deux-Sèvres, dix dans la Vienne et deux en Haute-Vienne.

L’ARS ajoute que dix cas confirmés sont en cours d’investigation et que trois cas ont été analysés en Nouvelle-Aquitaine, mais résident en dehors de la région.