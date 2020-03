Examen à Strasbourg le 16 06 2008 — G . VARELA / 20 MINUTES

Contrairement à ce qui était annoncé jusqu’alors, les concours qui devaient se tenir dans l’enseignement supérieur durant les trois prochaines semaines seront reportés en raison du coronavirus, ont annoncé dans un communiqué commun les ministres de l’Enseignement supérieur et de l’Education.

Après les déclarations samedi d’Edouard Philippe, qui a annoncé a fermeture « jusqu’à nouvel ordre » de tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays », les ministres « ont décidé du report des examens nationaux et des concours pour ces trois prochaines semaines ».

Enseignement supérieur et recrutement de l'Education nationale

Cela concerne aussi bien les concours de l’enseignement supérieur post classes préparatoires aux grandes écoles (par exemple Polytechnique, HEC, CentraleSupelec…) que les concours de recrutement de l’Education nationale (agrégations et Capes). « Des solutions seront trouvées au cas par cas (reports, aménagements, etc.) », précise le communiqué. « Une information spécifique et personnalisée sera apportée à chaque candidat ».

Dimanche matin encore, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer affirmait sur France info que « ces types de concours sont beaucoup trop importants pour les personnes concernées pour les reporter ».

Les concours du Capes et de l'agrégation sont maintenus, ce sont des concours "trop importants pour être reportés, mais on va être vigilants sur les conditions de passation", affirme le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquerhttps://t.co/h2b7KnUKmh pic.twitter.com/rnvjkoosUL — franceinfo (@franceinfo) March 15, 2020

Des examens de dossiers pour les concours postbacs

Les concours postbac d’accès aux écoles (certaines écoles de commerce, d’ingénieur, des instituts d’études politiques…), seront, eux, remplacés par des examens des dossiers, dans le calendrier de Parcoursup, la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur, « qui n’est pas modifié à ce stade ».

« Pour les concours prévus après le 5 avril, des solutions adaptées seront définies sur la base d’une instruction approfondie », précisent les ministres. « Les modalités retenues seront portées à la connaissance des candidats sur une page internet dédiée. »

A partir de lundi, les 2,6 millions d’étudiants ne pourront plus assister à des cours dans les établissements du supérieur, qui doivent s’organiser pour mettre en place l’ensemble des formations à distance.