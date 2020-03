Tramway à Bordeaux —

Plus un seul tramway et très peu de bus circulent dans l’agglomération bordelaise ce dimanche matin. Une trentaine de conducteurs du réseau TBM ont exercé leur droit de retrait en raison d’une suspicion de cas de coronavirus sur l’une de leurs collègues. La conductrice affirme avoir été dépistée positive au virus mais la direction n’a pas eu de confirmation officielle pour le moment selon les informations de 20 Minutes. Ces conducteurs demandent des mesures de désinfection des rames et des bus.

Ce samedi, l’Agence régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine a annoncé la présence de 18 nouveaux cas, ce qui porte à 133 le nombre de cas confirmés dans la région depuis le début de l’épidémie.

Une réunion ce dimanche matin entre direction et syndicats

En raison des mesures sanitaires nationales liées au Covid-19, l’offre de transport du réseau TBM devait être adaptée à partir de ce lundi et jusqu’à nouvel ordre. Les trams et les bus devaient circuler seulement de 6h30 à 20h3. Les premiers au ralenti avec un tramway toutes les 7 minutes 30. Pour les seconds, le service devait être restreint avec des lignes qui ne circulent pas, d’autres avec des fréquences réduites.

En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, l'offre de transport du réseau Tbm est adaptée, les 16 et 17 mars circulation du réseau #TBMTram et #TBMBus uniquement de 6h30 à 20h30 avec une fréquence réduite. Retrouvez le détail sur : https://t.co/QYgkG8lWmU pic.twitter.com/j6SHFOaY06 — InfoTBM (@info_tbm) March 14, 2020

Autre mesure prise par la direction avant ce droit de retrait, l’interdiction pour les conducteurs de bus de vendre des tickets. L’achat des titres de transport devait se faire auprès des dépositaires TBM, des distributeurs présents sur le réseau ou en téléchargeant l’application « Witick ». Les directives sont toujours d’actualité en attendant de savoir si les conducteurs maintiennent leur droit de retrait ce lundi. Une réunion doit de tenir ce dimanche matin entre la direction et les syndicats selon les informations de 20 Minutes.