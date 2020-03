VIOLENCES Malgré les recommandations du gouvernement qui a proscrit les rassemblements de plus de 100 personnes, les gilets jaunes se sont rassemblés, parfois avec violence

Manifestation des « gilets jaunes » le 14 mars 2020 — Capture d'ecran Twitter ClementLanot

Plusieurs centaines de « gilets jaunes » ont défilé ce samedi à Paris, malgré les recommandations du gouvernement qui a proscrit les rassemblements de plus de 100 personnes et appelle à reporter les manifestations pour freiner la propagation du coronavirus.

En fin de journée, les forces de l'ordre avaient procédé à 79 interpellations après des heurts dans le sud de la capitale, ainsi que sur des « cortèges sauvages », a tweeté la préfecture de police de Paris. Des « incendies ont été déclenchés » sur le parcours de la manifestation, note la préfecture.

#manifestations

Non ce ne sont pas des tensions....



... mais des violences envers les #FDO https://t.co/4nLtIHCmup — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Feux de poubelle

Le préfet de police a demandé aux organisateurs d'appeler à la dispersion de la manifestation avant que le cortège n'aille à son terme pour des raisons de « violences et dégradations commises depuis (le) matin le long du parcours ».

Après la dispersion, les forces de l'ordre et les pompiers sont encore intervenus dans le 13e arrondissement pour éteindre des feux de poubelles et disperser les « groupes récalcitrants », selon la préfecture.

FHFH

« Aucun respect de la loi »

« Ceux qui ne respectent pas les policiers ne montrent pas davantage de respect pour les règles et les consignes de bon sens face à l'épidémie du coronavirus », a déclaré Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance. « On savait qu'ils n'avaient aucun respect de la loi, ils démontrent par là-même qu'ils n'ont aucun civisme, ni sens des responsabilités en pouvant mettre en danger la collectivité », a-t-il ajouté, disant son « profond écoeurement ».

Vendredi, deux figures du mouvement, Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, avaient pourtant appelé à « la responsabilité » face à la crise sanitaire et invité à renoncer à cette manifestation entre gare Montparnasse et Bercy, déclarée en préfecture.

Manifestations autorisées

Le gouvernement avait décidé de ne pas interdire les manifestations, mais invité à les « reporter » systématiquement, disait vendredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Comme chaque week-end, la préfecture de police a pris un arrêté interdisant aux personnes se revendiquant des « gilets jaunes » de manifester dans un périmètre comprenant les institutions, mais aussi les Champs-Elysées, la gare Saint-Lazare, les Halles et les grands magasins.

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi que le gouvernement abaissait à 100 personnes la taille limite des rassemblements en France, au lieu de 1.000 précédemment, pour « freiner » la progression du coronavirus. Ce samedi soir, des mesures plus sévères ont été annoncées, comme la fermeture des commerces non essentiels.