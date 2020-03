Les pompiers de Martel et de Souillac ont secouru les deux victimes qui ont encastré leur voiture dans leur habitation. — © Stéphane Frauziol

Leur fille veut aider ses parents après un accident peu banal. Le 20 février dernier, Daniel, 73 ans, et sa compagne ont encastré leur voiture dans leur maison de Souillac, dans le Lot.

L’assurance ne prenant pas en charge les dégâts occasionnés par le couple sur sa propre maison, sa fille a lancé une cagnotte sur CotizUp pour financer les travaux qui s’élèvent à 7.000 euros.

Panique et confusion

Car c’est un concours de circonstances malheureux qui a conduit les deux personnes âgées à finir leur course au milieu de leur maison. Alors que Daniel gare sa voiture devant chez lui et descend pour ouvrir le portail, sa compagne lui indique qu’elle ne se sent pas bien. Paniqué, il oublie de mettre le frein à main. Voyant le véhicule avancer seul, il remonte vite dans la voiture et appuie sur l’accélérateur, à la place du frein.

Malgré les dégâts impressionnants de la maison, le couple n’a été que légèrement blessé. Mais n'a pas les moyens de financer les réparations. Leur fille a donc lancé cette cagnotte en ligne, baptisée « Un toit solide pour papy ». L’association Projet Insertion Emploi (Apie46), a fait un geste pour baisser un peu le montant des travaux et se chargera des réparations.