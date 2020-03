Un engin de pêche amphibie, ici dans la baie du Mont Saint-Michel. — C. Allain / 20 Minutes

Il était porté disparu depuis trois jours. Ce vendredi, le corps d’un homme a été repêché sur une plage de Jullouville, dans la Manche. Il s’agit bien du dernier des quatre pêcheurs portés disparus depuis un accident de navigation mardi dans la baie du Mont Saint-Michel. Les corps des trois premiers hommes avaient été retrouvés mardi et mercredi.

Les causes du dramatique accident demeurent inexpliquées. Mardi matin, les quatre hommes âgés de 60 à 75 ans avaient quitté le port de Cancale (Ille-et-Vilaine​) à bord d’un bateau à moteur de cinq à six mètres qui leur avait été prêté. Vers 15 heures, le propriétaire de l’embarcation avait alerté les secours, inquiet de ne pas voir les quatre pêcheurs revenir de leur sortie en mer.

Le bateau reste introuvable

Une autopsie du dernier corps va avoir lieu pour déterminer les causes du décès. Les trois premiers examens ont tous confirmé la thèse accidentelle et des morts par noyade. Le bateau demeure introuvable. Les quatre hommes étaient originaires de Goven, Plesder, Cancale et Pleugueneuc et participaient tous les trois à une partie de pêche.

Le bateau reste introuvable et les causes du naufrage sont toujours indéterminées, a indiqué la procureure de Saint-Malo Christine Le Crom. Les conditions météorologiques n’étaient pas mauvaises, avec une mer peu agitée. En période de grandes marées, les courants demeurent très forts dans la baie du Mont-Saint-Michel, selon la préfecture maritime.