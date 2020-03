Illustration de travail effectué par les ecoles de chiens guides affiliées a la Federation Francaise des Associations de chiens guides d'aveugles (FFAC). — SIPA

La Confédération nationale des organisations de chiens d’aide à la personne (Canidea) lancera une campagne de sensibilisation pour faciliter l’accessibilité des espaces publics et favoriser le recours aux chiens guides, à l’occasion de la Journée mondiale de mobilités et de l’accessibilité le 30 avril. Cette campagne vise à sensibiliser les conseils départementaux et les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) aux aptitudes de ces chiens guides, d’assistance et de médiation, dont les différentes spécialités sont présentées dans une brochure qui leur sera remise.

Aveugles, sourds ou encore diabétiques : dans un pays qui compte près de 12 millions de personnes atteintes d’un handicap, Canidea fédère douze associations qui éduquent et remettent gratuitement des chiens guides et d’assistance. Un total de 450 chiens, la plupart de race labrador, golden retriever et berger allemand, sont remis chaque année, ce qui est « trop peu ».

« Inégalité territoriale »

« Il est extrêmement difficile d’accentuer les remises de chiens d’aide à la personne car leur éducation est réglementée. L’aide animalière a commencé il y a une dizaine d’années et on en constate aujourd’hui les profits et les avantages », commente Paul Charles, président de Canidea.

« Il y a une inégalité territoriale pour certains handicapés qui, selon la région où ils habitent, n’ont pas le droit à la carte mobilité inclusion et ne peuvent avoir un chien avec eux en permanence leur permettant l’accès à des espaces publics », a-t-il déploré. « C’est préjudiciable pour les enfants diabétiques ou sourds qui ont besoin de cette aide animalière », a-t-il ajouté.

Stimuler les bénéficiaires de ces chiens

Les chiens sont éduqués dans une perspective d’aide et de soin pour stimuler les bénéficiaires sur les plans cognitif, émotionnel, social et psychomoteur et bien se comporter dans les espaces publics. Quelque 220 chiens d’aveugle, capables d’apprendre plus d’une cinquantaine d’ordres, sont remis chaque année. Le chien « écouteur » connaît la langue des signes. Il détecte des sons spécifiques, comme les pleurs d’un bébé et dirige son maître vers la source du bruit.

Pour les handicapés moteur, le chien réalise des gestes compliqués voire impossibles à accomplir pour son maître, ouvrir ou fermer un tiroir et une porte. En moyenne, 70 chiens d’assistance à mobilité réduite sont remis par an. Quant au chien d’assistance pour diabétiques de type 1 qui concerne 20.000 enfants de moins de 20 ans, il détecte les variations de glycémies et avertit son maître de la survenue de la crise par un coup du museau. Depuis 2018, 10 de ces chiens sont remis en moyenne chaque année.