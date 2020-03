Fermeture d'une école à Crac'h, dans le Morbihan, le 2 mars 2020 après la découverte sur la commune de personnes infectées. — Camille Allain / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est sans aucun doute la mesure phare de l’allocution d’Emmanuel Macron jeudi soir. Le chef de l’Etat a annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités à partir de lundi et « jusqu’à nouvel ordre » pour lutter contre la propagation du coronavirus. 20 Minutes vous explique quelles sont les tenants et aboutissants de cette mesure.

La finance, l’éducation,… et maintenant le sport. La pandémie de Covid-19 met le monde à l’arrêt. Les premières infections chez les sportifs ont ainsi conduit de nombreuses ligues à annoncer des suspensions, jeudi. Le monde du sport a dû se rendre à l’évidence : les huis clos ne suffisent plus. Entre annulations et suspensions, nous faisons pour vous le point sur les différentes compétitions sportives mondiales.

Accusé de viols et d’agressions sexuelles, Joël Le Scouarnec doit comparaître, à partir de ce vendredi, devant la cour d’assises de la Charente-Maritime. Mais son cas divise. Attraction pour le plus grand pédophile que la France ait jamais connu, si les faits étaient avérés. Répulsion pour ce qu’il est accusé d’avoir commis sur 349 victimes potentielles, selon les enquêteurs. Résultat, les familles se scindent en deux camps. Certaines victimes veulent le huis clos lors du procès pour ne pas avoir à exposer devant la presse et le public les viols répétés qu’elles ont subis. D’autres souhaitent par contre la publicité des débats car c’est la seule façon, selon elles, de briser l’omerta qui règne dans ce type d’affaire.