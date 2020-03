Edouard Philippe, le 4 mars 2020 à Paris. — Ludovic Marin / AFP

Trop occupé à gérer la crise du Covid-19, Edouard Philippe annule son meeting au Havre, où il est candidat aux élections municipales. Son entourage a justifié cette annulation par «l’évolution de la situation sur le coronavirus».

Le dernier meeting d’Edouard Philippe avant le premier tour des municipales était prévu jeudi à 19 heures mais selon son entourage, le Premier ministre «va être mobilisé toute la journée à Matignon». Le chef du gouvernement, entouré de cinq ministres dont ceux de la Santé et de l’Intérieur, reçoit jeudi à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d’élus.

Une allocution présidentielle

Emmanuel Macron doit lui s’exprimer depuis l’Elysée à 20h00. Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 2.281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès – soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.