La France a considérablement durci ses mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus — Frederic DIDES/SIPA

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Emmanuel Macron puis Edouard Philippe ont annoncé jeudi soir et vendredi une série de mesures draconiennes pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Voici une sélection d’articles pour vous aider à y voir plus clair.

1. La peur de manquer

Bon courage pour trouver des pâtes, du riz ou du papier toilette dans vos supermarchés. Se dirige-t-on vers un rationnement comme en Grande-Bretagne ? Les professionnels du secteur se veulent rassurants. Alors arrêtez de vous ruer sur les rayons, il y en aura largement assez pour tout le monde.

2. Avec les enfants, des mots simples

« Pourquoi mon école est fermée ? » « Est-ce qu’on va tous tomber malades ? » Sans rien cacher aux enfants de la situation, on peut leur expliquer avec des mots simples et même rendre les mesures barrière ludiques. Des soignants livrent leurs conseils pour limiter l’angoisse des plus jeunes et peut-être aussi les vôtres.

3. Inégaux face au dépistage

Si vous présentez des symptômes de toux et de fièvre que vous appelez le 15, un test de dépistage du coronavirus ne vous sera pas forcément proposé. Selon l’endroit où vous habitez et votre profil, vous ne béficierez pas de la même prise en charge médicale qu’un autre malade.

4. Fascination et angoisse face à l’épidémie

La mortalité du coronavirus est faible. Pourtant, à peine le mot « épidémie » a-t-il été lancé qu’on a fait référence à la grippe espagnole et à la peste noire. Patrick Zylberman, professeur émérite d’histoire de la santé à l’Ecole des hautes études en santé publique, explique pourquoi les grandes épidémies fascinent autant qu'elles effraient.

5. Faux remèdes et vraies infox

Les Simpsons auraient prévu l’épidémie dès 1993 ? Le fenouil et la cocaïne seraient nos meilleurs alliés pour combattre la maladie ? Sur les réseaux sociaux, c’est une pandémie de fausses informations. Le service « Fake off » de 20 Minutes a mené l’enquête pour démêler le vrai du faux.

6. Unis mais pas trop

Réquisition des masques par l’Etat français, contrôles à la frontière avec l’Allemagne, polémiques entre les Etats touchés. La crise liée à l’épidémie du coronavirus révèle les divisions qui règnent au sein des pays membres de l’Union européenne et l’échec à trouver une voix commune.

7. Le sport à l’arrêt

Joueurs contaminés, matchs reportés… Le coronavirus met le sport à l’arrêt. A partir de dimanche soir, il n’y aura plus aucune compétition sportive pendant au moins un mois. Plus de Ligue 1, plus de C1, plus de championnats nulle part, plus de Top 14, plus de NBA, plus de vélo, plus de golf, plus rien ! Il va falloir trouver autre chose pour vous changer les idées.

Après dimanche soir, ce sera la nuit noire. Plus aucun sport en activité. Rien. On sera seuls avec nous-mêmes (et nos enfants)https://t.co/Pai2l2uuoR pic.twitter.com/SpG2aJn03g — J.Laloye (@Zonemixte) March 13, 2020

8. Vaincre l’ennui

Confinés à cause du coronavirus, vous errez comme une âme en peine dans votre appartement et ne savez plus comment vous occuper ? Pas de panique. Chaque jour, découvrez nos bons plans culture pour vaincre l’ennui, sans sortir de chez vous.