VOUS TEMOIGNEZ Mercredi, le ministère de la Santé a suspendu toutes visites de personnes extérieures en Ehpad à cause du coronavirus

Les mesures de protection des Ehpad isolent davantage les personnes âgées — FRED SCHEIBER

Emmanuel Macron avait déjà demandé de « limiter au maximum les visites » aux aînés, le 6 mars dernier, lors de sa visite… Dans un Ehpad. Mais ce mercredi 11 mars, les autorités ont passé un cap en annonçant, par un communiqué du ministère de la Santé, suspendre toutes les visites de personnes extérieures « dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USRD) ».

Les personnes âgées, particulièrement vulnérables face au Covid-19, sont ainsi protégées. Malheureusement, elles s’en trouvent également isolées. De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux montrent de l’inquiétude, parfois du désarroi face à la perte de contact humain pour les résidents.

Je vous laisse ici les mots que ma maman a envoyé à l’#Ehpad ce matin.



« J’ai le terrible sentiment d’abandonner ma mère au moment où elle a le plus besoin de moi [...] Je l’ai informée que les visites sont interdites et que je ne peux pas passer. Elle a pleuré et a raccroché». pic.twitter.com/X4E5MKHoXD — Marion Lopez (@MarionLpz) March 12, 2020

Vous ne pouvez plus rendre visite à des proches qui vivent en Ehpad à cause du coronavirus ? Vous vous inquiétez pour leur santé physique, ou vous avez peur que leur moral soit atteint à cause de l’isolement ? Vous tentez de prendre des nouvelles par tous les moyens ? Venez nous raconter comment vous vivez cette situation.