Le Logis de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon (Vendée). — B.Bâlon/Wikimedia commons

Mais où était passé Thierry Drapeau ? Tout le monde se posait la question, en particulier les clients de son restaurant-hôtel étoilé. Le chef du Domaine de la Chabotterie, établissement réputé situé à Saint-Sulpice-le-Verdon (Vendée), ne donnait plus aucune nouvelle depuis début mars. Le restaurant classé une étoile au Guide Michelin a été fermé du jour au lendemain, de même que l’hôtel classé, lui, quatre étoiles.

Plus personne ne répondait au standard téléphonique et certaines réservations enregistrées n’ont pu être honorées, sans qu’aucune information ne soit donnée aux clients. Sur les réseaux sociaux, certains rapportent même, furibards, avoir déjà payé des menus ou nuitées sans avoir pu en profiter.

Aventure familiale et économique

L’explication est finalement tombée mercredi. Sur sa page Facebook, Thierry Drapeau, explique avoir décidé de quitter la France pour rejoindre le Vietnam, pays dont est originaire sa compagne. « Faire le choix de partir fut un choix difficile. Des jours et des nuits parfois à peser le pour et le contre. Et décider un matin, avec un pincement au cœur, que l’on ne changera plus d’avis. » Il raconte aussi être engagé dans deux projets de restauration en Asie du sud-est, l’un en Thaïlande, l’autre au Cambodge. Aucune explication n’est livrée, en revanche, sur le caractère précipité de la fermeture.

Agé de 53 ans, Thierry Drapeau avait perdu en 2019 une seconde étoile Michelin qu’il avait obtenue en 2011. Le restaurant Le Domaine de la Chabotterie avait été ouvert en 2004 sur le site historique du logis de la Chabotterie.