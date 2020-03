Dans un laboratoire de test pour le coronavirus. Illustration. — Rainer Droese - Sipa

Depuis ce mercredi, l’Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine mène une opération de dépistage en raison de l’augmentation de cas confirmés de coronavirus (23) dans le Lot-et-Garonne., chez des personnes qui, pour la plupart, ont été en lien avec le rassemblement religieux de Mulhouse.

Pour mieux diagnostiquer d’éventuels nouveaux cas et ralentir la propagation du virus, une liste précise des personnes contacts de ces cas a été produite. Cette liste s’élevant à une cinquantaine de personnes (correspondant à une quarantaine de foyers) dans une zone géographique limitée au nord d’Agen, l’ARS a décidé de mobiliser le centre hospitalier de la ville pour organiser des équipes mobiles capables d’assurer le diagnostic dans ces foyers.

Un prélèvement nasal à domicile

Des prélèvements à domicile sont en cours dans cinq communes : Agen, Lusignan Petit, Madaillan, Saint-Hilaire de Lusignan et Le Passage. Le test Covid-19 consiste en un prélèvement réalisé grâce à six équipes mobiles composées chacune d’un conducteur et d’un binôme infirmier(e)/aide-soignant(e). Il s’agit d’un prélèvement nasal totalement indolore à l’aide d’une sorte de coton-tige. Le prélèvement sera ensuite acheminé au CHU de Bordeaux pour analyse et confirmation ou non de la présence du virus.

Cette situation n’est pas considérée comme un « cluster » du fait d’une origine commune identifiée de la contamination (en l’occurrence, le rassemblement de Mulhouse). L’objectif de ce dépistage de plus grande ampleur est de freiner la propagation du virus dans ce département.