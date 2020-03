FAKE OFF Une vidéo vue plus de 137.000 fois sur Twitter prétend montrer l'évacuation d'une étudiante atteinte du coronavirus à l'université de Picardie, à Amiens

Un cas de coronavirus au sein de l’université de Picardie, à Amiens, a-t-il donné lieu à l’évacuation remarquée de l’étudiante concernée ?

C’est ce qu’affirme la légende d’une vidéo très virale montrant la prise en charge médicale d’une jeune femme par deux personnes en combinaison blanche.

L’université de Picardie Jules Verne nous indique toutefois qu’il s’agit d’une évacuation sans rapport avec le coronavirus, malgré l’impressionnant attirail de l’équipe médicale.

Allongée sur un brancard, un masque de protection sur le visage, une jeune femme est prise en charge par deux personnes en combinaison blanche, qui l’évacuent de l’établissement où est filmée la scène (à une certaine distance).



« Quand ton fils t’envoie une vidéo de sa fac (Amiens) en guise de bonjour… j’adore…. allez on reste positif #COVID19 #coronavirus », affirme l’auteur d’un tweet en légende de cette séquence visionnée plus de 137.000 fois depuis sa publication, mardi 10 mars, en pleine épidémie de coronavirus, qui a fait, à ce jour, 33 morts en France sur plus de 1.700 cas.

De quoi semer un vent de panique au sein des locaux universitaires dans la foulée, sans que celui-ci ne soit pour autant fondé.

Contactée par 20 Minutes, l’université de Picardie Jules Verne – dont les différents établissements sont répartis dans six villes de Picardie – indique : « Cette vidéo a bien été filmée à l’UFR de droit hier [mardi 10 mars] mais il s’agit d’une étudiante qui souffrait d’un mal de dos. »

« Au vu du contexte sanitaire actuel, qui est particulier, les ambulanciers mandatés par le Samu qui sont intervenus portaient des combinaisons mais ils n’étaient pas inquiets. Les étudiants étaient surpris de voir une telle scène donc ils ont tourné des vidéos, relayées sur les réseaux sociaux, et nous avons reçu beaucoup de mails à ce sujet », poursuit l’université. Cette dernière a malgré tout enregistré deux cas positifs au coronavirus à la l’UFR de pharmacie, « pris en charge rapidement et en lien avec l’ARS ».

Face à l’ampleur de l’inquiétude suscitée par la vidéo, l’établissement a en outre publié un communiqué sur sa page Facebook à ce propos.