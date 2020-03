Illustration d'une affiche évoquant le coronavirus devant une école bretonne. — C. Allain / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif prépare les esprits à une accélération de l’épidémie du nouveau coronavirus, excluant pour l’instant des mesures de confinement aussi drastiques qu’en Italie, et tente de trouver une réponse au sévère ralentissement économique. « Nous prenons des mesures adaptées. Aujourd’hui, il n’y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature » mais « si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire, nous l’expliquerions et peut-être les prendrions-nous », a déclaré Emmanuel Macron, en réponse à une question sur les mesures adoptées en Italie. Pour le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, « le passage au stade 3 devrait arriver dans les prochains jours », pouvant accentuer localement certaines contraintes face au coronavirus.

Joe Biden peut avoir le sourire. Lors de ce « mini Super Tuesday », mardi soir, il a remporté au moins quatre scrutins : le Mississippi, le Missouri, l’Idaho et surtout le plus gros prix de la soirée, le Michigan, où Bernie Sanders avait pourtant battu Hillary Clinton en 2016. Sanders, lui, devrait s’imposer pour l’honneur dans le Dakota du Nord. Dans l’Etat de Washington, les deux candidats sont au coude à coude, et les résultats ne changeront pas l’enseignement de la soirée : même s’il n’est pas mathématiquement éliminé, Bernie Sanders devrait être irrémédiablement distancé dans la course aux délégués de cette primaire démocrate.

Ce mercredi, six départements de l’Ouest seront classés en vigilance orange crues : le Pas-de Calais, la Seine-Maritime, l’Eure, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, selon les prévisions de Météo-France publiées mardi soir. Par ailleurs, la météo sera très contrastée entre le Nord et le Sud, avec une douceur notable des températures.