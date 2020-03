Six départements sont concernés. — F.Elsner/20Minutes

Mercredi, six départements de l'Ouest seront classés en vigilance orange crues : le Pas-de Calais, la Seine-maritime, l'Eure, la Vendée, la Charente-maritime et la Gironde, selon les prévisions de Météo-France publiées mardi soir. Par ailleurs, la météo sera très contrastée entre le Nord et le Sud, avec une douceur notable des températures.

Une perturbation faiblement active stationnera tout au long de la journée de la Bretagne vers la Normandie et le Nord-Pas de Calais en donnant de petites pluies sous un ciel couvert. Ces pluies seront un peu plus marquées en fin de journée. Le soleil dominera largement du sud de l'Aquitaine vers les Pyrénées et le Midi toulousain, du pourtour méditerranéen aux Alpes du sud, un peu plus tardivement en journée sur le Massif central et les Alpes du nord.

Grisaille

Entre ces deux zones, la grisaille sera bien installée, donnant parfois des bruines ou pluies éparses puis à partir de la mi-journée, les précipitations se feront plus rares, des éclaircies tenteront de percer. Des poches de nuages bas couvriront le rivage du sud de l'Ile de Beauté. Cette grisaille se généralisera à l'ensemble du littoral corse puis gagnera la Côte d'Azur en cours de journée.

Le Mistral et la Tramontane s'essouffleront rapidement en matinée mais le vent de sud-ouest restera sensible le long des côtes de Manche, atteignant 60 à 70 km/h, un peu plus en cours de nuit suivante sur les zones les plus exposées.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 6 à 10 degrés sur le tiers sud du pays, 10 à 11 plus au nord. Les maximales seront de l'ordre de 13 à 15 degrés sur la moitié nord du pays, 16 à 20 au sud, jusqu'à 23 vers Nîmes, Arles ou Perpignan.