Un exemple de bâtiment laissé à l'abandon, visiblement déjà exploré par quelques curieux. — Pixabay

Les lieux abandonnés ou peu connus sont souvent des spots incroyables pour réaliser des photographies. Friand ou friande d’excursions en urbex dans des coins peu connus de votre région ? N’hésitez pas à nous partager vos clichés les plus mémorables et insolites pris sur le chemin.

Vous avez en tête ou peut-être déjà des choses cachées dans la galerie de votre smartphone ? Des images de bâtiments abandonnés où la nature a repris ses droits ? Des images de rues avec des panneaux de signalisation improbables ? Des criques secrètes pour aller bronzer l’ été tranquille ou aller crier un grand coup ? Des coins de paradis fleuris ou encore bien d’autres endroits qu’on n’imagine pas non plus ?

A la rédaction de 20 Minutes, on souhaite mettre en lumière tous les plus beaux endroits de France. On adore aussi les petits coins de paradis ou les endroits les plus étonnants. On attend avec impatience vos clichés les plus chouettes. Bordeaux, Lille, Marseille, Rennes, Nice, Paris, Toulouse, Nantes… On attend vos clichés.

