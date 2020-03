METEO Il s’agit de la Gironde, de l’Eure et de la Seine Maritime

Une alerte est en cours dans trois départements. — M.Libert / 20 Minutes

Météo France a placé la Gironde, l’Eure et la Seine-Maritime en alerte inondations ce lundi après-midi. L’alerte orange est actuellement en cours et se terminera mardi à 16 heures, pour une durée totale de 24 heures en vigilance orange. Sur Twitter, le ministère de l’Intérieur invite à la sécurité : « Soyez prudents, renseignez-vous avant d’entreprendre un déplacement et respectez les déviations mises en place », a tweeté le compte officiel.

Le site Météo France prévient qu’en période de grande marée, plusieurs estuaires sont susceptibles de déborder, notamment sur la Seine et la Garonne-Dordogne.