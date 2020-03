Un Toulousain a remporté 400.000 euros grâce à un combiné de paris sportifs. — Mourad Allili / Sipa

Du biathlon, du rugby, du tennis, du basket et du foot… Grâce à une combinaison de 21 paris réussis, un Toulousain de 39 ans a empoché très exactement 399.461,32 euros chez l’opérateur Winamax, dont il devient le plus gros gagnant. Grégory Caubet, alias Greg ou encore Truiton31, a touché le jackpot dimanche après-midi, à la suite de la victoire du Bayern Munich sur Augsbourg (2-0) en championnat d’Allemagne.

Le gérant de salles de sport de combat a suivi la rencontre décisive sur place, dans les travées de l’Allianz Arena, avec des amis. Et il a sans doute cru dire adieu à son gain lorsque Niederlechner a égalisé pour Augsbourg à la 89e minute. Mais le but a été refusé pour hors-jeu, et Goretzka a délivré les Bavarois et le Toulousain dans les arrêts de jeu.

Il est Toulousain et pourtant il gagne : Greg a validé son combiné à 400 000 € avec la victoire du Bayern ce dimanche ! 🎉💰



Comment a-t-il vécu ce dernier match avant le jackpot ? 💸

On était avec lui à l'Allianz Arena pour vivre ça en live... 🔥🍺 pic.twitter.com/jnaEHQsnIS — Winamax Sport (@WinamaxSport) March 8, 2020

Et maintenant ? Avant cette rencontre décisive de Bundesliga, Truiton31 avait confié au site de Winamax que s’il touchait le gros lot, il achèterait un catamaran.