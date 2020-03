Le domaine skiable du Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées. — A. Gelebart / 20 Minutes

Les écoliers de la zone A, les derniers à reprendre les cours, bouclent leurs vacances ce dimanche. Certains ont pu skier in extremis dans des stations pyrénéennes qui ont connu pour beaucoup une saison plus noire (ou plutôt marron terreux) que blanche. Fermée depuis le 4 février faute de neige, Le Mourtis, en Haute-Garonne, a par exemple rouvert ce week-end, avec trois pistes disponibles sur 19, et trois remontées sur dix entre 1.350 et 1.860 m d’altitude.

Les chutes d'« or blanc » de la semaine dernière ont (enfin) permis à certains domaines de proposer autre chose que des activités quatre saisons, comme ce fut le cas tout au long des vacances d’hiver.

Retour au calme temporaire dans le #SudOuest ce matin des éclaircies sur le #Béarn et quelques bancs de #brume, loin de l'ambiance tempétueuse de la semaine passée!

Les #Pyrénées sont chargées de #neige, tranchant là aussi avec le reste de l'"hiver.

Image> Didier KARL Infoclimat pic.twitter.com/wNUlzFUyp7 — Météo Villes (@Meteovilles) March 8, 2020

En Ariège, Guzet (1.100-2.200 mètres) a aussi ouvert partiellement. Un peu plus à l’ouest, Hautacam (1500-1800 mètres) a tout simplement fêté sa première ouverture de l’hiver !

Des stations toujours fermées

Cette timide embellie ne sauvera pas une saison très compliquée. Certaines autres stations, surtout de moyenne altitude, restent d’ailleurs fermées, notamment à l’est de la chaîne, comme Puyvalador (Pyrénées-Orientales), Camurac (Aude) ou Mijanès (Ariège).