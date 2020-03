Emmanuel Macron est président de la République depuis mai 2017. — CIAMBELLI/SIPA

Emmanuel Macron a lancé dimanche, lors de la Journée internationale des droits des femmes, un appel à la mobilisation pour le Forum Génération Egalité, une convention de l’ONU sur l’égalité femmes-hommes qui se tiendra du 7 au 10 juillet à Paris. « Je vous donne rendez-vous le 7 juillet à Paris, pour démontrer (…) que nous ne reculerons pas, que nous obtiendrons des résultats tous ensemble, parce que nous sommes la génération de l’égalité », a lancé le chef de l’Etat dans une vidéo sur Internet, ajoutant « ce combat, je le mènerai jusqu’au bout ».

ONU-Femmes a décidé d’organiser ce Forum Génération Egalité pour célébrer les 25 ans du « Programme d’action de Pékin », texte de référence des actions mondiales en faveur des filles et des femmes, adopté lors de la Conférence mondiale de Pékin en 1995. En réponse à l’appel d’ONU-Femmes, la France s’est portée volontaire pour organiser ce sommet qui rassemblera des milliers de participants, dont des chefs d’Etat, des représentants d’entreprises et d’associations ainsi que des personnalités engagées, à l’image du « One Planet Summit » pour l’écologie, a précisé l’Elysée.

« Progrès insuffisants »

« Des progrès ont été accomplis mais ils sont largement insuffisants » et sont « parfois aujourd’hui, y compris en Europe, y compris dans les démocraties les plus avancées, largement remis en cause », déclare Emmanuel Macron. « Ces inégalités demeurent, partout. Nous connaissons les ennemis, vous en voyez le visage chaque jour : l’obscurantisme, le déni, le silence, l’habitude, la somme de toutes les compromissions. Mais les choses peuvent changer si nous le décidons, alors décidons-le ! », demande-t-il.

Le président de la République a fait de l’égalité femmes-hommes la « grande cause du quinquennat » qu’il souhaite également promouvoir au niveau international. Il avait déjà inscrit ce thème parmi les priorités du G7 de Biarritz. Le Forum Génération Egalité de juillet sera organisé autour de plusieurs grands thèmes comme la lutte contre les violences liées au genre, les droits sexuels et reproductifs et le droit à disposer de son corps ou encore les actions féministes pour la justice climatique.

Emmanuel Macron souhaite aussi mettre l’accent sur l’éducation des jeunes filles, un thème qu’il a régulièrement défendu, notamment au cours de ses déplacements en Afrique, a souligné l’Elysée.