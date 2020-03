ACTU Parce qu’entre vous et nous, c’est du sérieux, voici notre sélection d’articles qui donnent à réfléchir

Articles, Vidéos, podcasts... Notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — Canva/20 Minutes

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. L’épidémie passe un cap

Ça y est, on y est. Le stade 3 de l’épidémie de coronavirus sera activé « dans une ou deux semaines », a affirmé le professeur Jean-François Delfraissy, à la sortie d’une réunion à l’Elysée. C’est quoi au juste le stade 3 ? Pas de panique, vous pourrez encore sortir de chez vous, mais il nous faudra accepter quelques restrictions.

2. Deux époux pour une écharpe

Querelle conjugale dans les urnes. Au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, le maire sortant et sa femme se présentent l'un contre l'autre. Une situation d’autant plus inédite qu’ils se succèdent à la tête de la mairie depuis 1995, au gré de leurs condamnations respectives.

3. Une mère endeuillée témoigne

Il y a un an, Aude a perdu son bébé de deux mois, victime du syndrome du bébé secoué. Elle témoigne pour sensibiliser les parents, parce que « parler, c’est ce qui va faire changer les choses ».

4. Une femme de combats

Amani Ballour connaît tout des horreurs de la guerre. Cette pédiatre syrienne a dirigé pendant cinq ans un hôpital souterrain à La Gouta, ville martyre au sud de Damas. Alors que le documentaire The Cave rend hommage à son courage, elle se bat aujourd'hui pour que le peuple syrien ne soit pas oublié.

5. Sapé comme jamais

Ses tenues vestimentaires font (presque) autant parler que ses petites phrases. Vous aurez reconnu Emmanuel Macron. A l’instar de son épouse, notre président fait régulièrement office de porte-manteau. Une autre façon de communiquer, pour le plus grand plaisir du « made in France ».

6. L’orgasme du plombier

Il est LA figure incontournable du porno. Le plombier ! Pourquoi sont-ils devenus si nombreux dans le porno ? Comment un cliché devenu un scénario s’est-il transformé en cliché sur le porno ? Le journaliste Michael Petkov-Kleiner a mené l’enquête.

7. Bronze d’or

Au départ c’était une blague et puis c’est devenu une application d’utilité publique. Sur Cacadvisor, vous pouvez commenter et noter les toilettes des restaurants. Ne riez pas, quand il s’agit d’accès aux personnes handicapées ou de tables à langer, on est loin de la blague.

8. Aurait-il menti ?

Vous vous souvenez de Quaden, ce petit garçon handicapé qui a ému le monde entier ? Dans une vidéo, il expliquait en pleurant vouloir se suicider à cause du harcèlement scolaire qu’il subit. Dans ce nouveau numéro de Oh My Fake, Clémence Vous explique comment l’opinion s’est retournée pour crier à la manipulation.

