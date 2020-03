Des touristes au musée du Louvre, Paris le 4 mars 2020. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un député LR du Haut-Rhin est atteint du coronavirus et hospitalisé en « réanimation », un salarié de l’Assemblée nationale est aussi infecté et un autre cas est « suspect », a annoncé la présidence de l’Assemblée jeudi soir. Il s’agit du député Jean-Luc Reitzer, hospitalisé dans un état sérieux à Mulhouse. Le salarié infecté travaillait lui « à la buvette des députés » et « est confiné à domicile ». Le cas suspect travaille au restaurant des députés et « est hospitalisé », précise l’Assemblée nationale.

Selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, il y avait jeudi à 16h, 423 cas confirmés soit 138 cas de plus qu’hier.

La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi le placement en redressement judiciaire des sociétés de Bernard Tapie, condamné à rembourser plus de 400 millions d’euros dans l’affaire de l’arbitrage, un montant qu’il conteste. Cette décision est une nouvelle victoire pour les créanciers qui tentent sans succès depuis 2015 d’obtenir le remboursement de cet arbitrage, censé solder le litige de Bernard Tapie avec le Crédit Lyonnais dans l’affaire de la revente d’Adidas en 1993. 20 Minutes fait le point pour vous sur les différents plans de remboursement.

Quelle journée... Quelle soirée !

Ces moments où on vibre ensemble.

Une famille qui partage des émotions et une belle victoire.

Bravo les 💚 @ASSEofficiel

Bravo aux supporters !

Direction la Finale 🙌#ASSESRFC #LCSFamily pic.twitter.com/A7jIcxoZMF — le coq sportif (@lecoqsportif) March 5, 2020

On connaît, depuis hier soir, l’affiche de la prochaine finale de la Coupe de France. Elle opposera l’AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Les Verts ont en effet battu Rennes 2 buts à 1, jeudi au Stade Geoffroy-Guichard. Au coup de sifflet final – et donc une petite minute après le but salvateur de Boudebouz – le Chaudron est entré en ébullition.