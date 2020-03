OMF Oh my fake : Quaden Bayle, après le harcèlement, les rumeurs — 20 Minutes

Un enfant en larmes, demandant à ce qu’on lui donne un couteau pour se suicider. La vidéo de Quaden Bayle, filmé par sa maman, pour dénoncer le harcèlement scolaire dont est victime le petit garçon, atteint de nanisme, a ému et révolté des millions de personnes dans le monde. Son image a marqué les réseaux sociaux.

Manifestation de soutien, invitations… Très vite, l’émotion mobilise. Mais au bout de quelques jours, des rumeurs pointent : la famille de Quaden aurait menti sur son âge, profiterait de la vidéo pour s’enrichir…

Bref, de la compassion on passe à la suspicion et à l’accusation. Pourquoi ? C’est la question à laquelle répond cette semaine Clémence dans OMF Oh My Fake

