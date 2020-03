Un hélicoptère de la protection civile a évacué le conducteur du TGV, grièvement blessé dans l'accident. — PATRICK HERTZOG / AFP

Un TGV qui reliait Strasbourg à Paris a déraillé ce jeudi à 7h45 entre Ingenheim et Saessolsheim peu avant Saverne (Bas-Rhin), à une trentaine de kilomètres de la capitale alsacienne.

Le conducteur du train, grièvement blessé, a été héliporté vers l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg. 21 blessés ont été pris en charge en urgence relative. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Strasbourg.

« On a subi un gros choc, c’était impressionnant », témoigne auprès de 20 Minutes l’un des passagers du TGV accidenté.

On en sait désormais davantage sur l'accident qui a frappé un TGV reliant Strasbourg à Paris, ce jeudi matin. Le train était parti normalement de la capitale alsacienne à 7h19 quand il a été brutalement interrompu à 7h45 par un glissement de terrain important entre Ingenheim et Saessolsheim. Les images publiées par le service de secours et d’incendie du Bas-Rhin (Sdis 67) et par la SNCF témoignent de la violence du phénomène.

Le conducteur du train grièvement blessé

« Le TGV est resté debout malgré le déraillement », témoigne auprès de 20 Minutes Arnaud Schwartz, secrétaire national France nature environnement, qui fait partie des passagers du train. Le conducteur, grièvement blessé, a été évacué en urgence absolue par l’hélicoptère Dragon 67 vers l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre. Il souffrirait d’un enfoncement de la cage thoracique et d’une blessure à la clavicule, a appris 20 Minutes de sources syndicales. Vingt-et-un autres passagers souffriraient de blessures légères, certains devraient subir des examens complémentaires à l’hôpital.

Le dernier bilan fait état de 22 blessés, dont un grave. - Sdis 67

Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg dans la foulée, indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et faire les premières constatations, appuyés par des techniciens d’identification criminelle et un hélicoptère de la gendarmerie.

« On a subi un gros choc, c’était très impressionnant »

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été déployée sur place pour prendre en charge le personnel de bord et les passagers. « On a subi un gros choc, c’était très impressionnant », poursuit l’un des passagers, Arnaud Schwartz, qui se rendait à Paris pour des raisons professionnelles. « Le train s’est penché d’un coup du côté gauche, ça s’est affaissé, on a senti qu’on avait touché un gros obstacle. Les ballasts ferroviaires ont volé et sont revenus vers les vitres du train. » Les passagers qui ne sont pas blessés sont actuellement conduits en bus vers la salle polyvalente d’Ingenheim.

Une vue aérienne de l'accident montre la sortie de voie du TGV. - Sdis 67

Ils devraient ensuite être reconduits à Strasbourg pour regagner Paris dans un nouveau train, indique la SNCF. Par ailleurs, la circulation des trains a été déviée dans les deux sens, entraînant des retards. La RD667 est coupée pour permettre l’intervention des secours. La population est invitée à éviter le secteur et à laisser la priorité aux véhicules de secours, précise la préfecture du Bas-Rhin.