Un laborantin en train de réaliser des analyses sur des tests de dépistage du Coronavirus. — Adrien Max / 20 Minutes

Deux familles contaminées par le coronavirus à Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce que six nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus ce mercredi après une première personne mardi. Ce qui fait un total de sept personnes contaminées à Marseille.

Une classe de CM1 fermée, les enfants en quarantaine

Selon la préfecture, il s’agit de deux familles. « La première composée de deux parents et de deux enfants, dont un est scolarisé en CM1 à l’école Bensa, et la seconde de deux parents et un enfant », détaille la préfecture. Sans que l’on sache à quelle famille appartient cette femme médecin testée positive mardi après avoir fait un séjour de ski à Montgenèvre.

La préfecture indique qu’une nouvelle enquête va être réalisée par Santé publique France de l’ARS Paca pour identifier les personnes qui auraient été en contact avec ces nouveaux cas. Pierre Dartout, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sur demande de l’ARS de fermer la classe de CM1 de l’enfant testé positif, les élèves concernés doivent rester confinés à domicile sous la surveillance d’au moins un parent.