L'Assemblée nationale, à Paris, le 4 novembre 2019. — Clément Follain / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sans surprise, l’Assemblée nationale a rejeté dans la nuit de mardi à mercredi les deux motions de censure contre le gouvernement, adoptant du même coup en première lecture le projet de réforme des retraites, selon la procédure du 49.3. La motion déposée par la gauche a recueilli 91 voix, largement en dessous des 289 voix – la majorité absolue des députés – qui auraient été nécessaires pour renverser le gouvernement d’Edouard Philippe, a annoncé au perchoir le président de l’Assemblée Richard Ferrand (LREM). La motion de la droite avait récolté plus tôt 148 voix.

#RéformeDesRetraites | Aucune motion de censure n'étant adoptée, le projet de loi instituant un système universel de retraite est considéré comme adopté en première lecture. #DirectAN pic.twitter.com/lSaGSObb7z — Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 3, 2020

Il y a deux semaines, il était donné pour mort après sa cinquième place dans le New Hampshire. Et puis tout a changé en trois jours : Joe Biden a remporté la Caroline du Sud samedi, les candidats modérés se sont rassemblés derrière lui, et l’ancien vice-président a surfé sur la vague, réalisant un improbable come-back lors du "Super Tuesday" ce mardi. Les résultats ne sont pas définitifs, mais Joe Biden devrait au final remporter 9 ou 10 des 14 scrutins, contre 4 ou 5 pour Bernie Sanders. Mais grâce à sa victoire probable en Californie, Sanders limite la casse dans la course aux délégués. Michael Bloomberg, lui, a dépensé un demi-milliard de dollars pour rien ou presque, et Elizabeth Warren s’est effondrée.

Nouveau conseil de défense à l’Elysée, réquisition de la production de masques de protection : la mobilisation s’amplifie en France pour tenter de freiner la diffusion du nouveau coronavirus, qui menace de s’ancrer dans la durée. Avec quatre décès et plus de 200 cas confirmés sur son territoire, soit un doublement en trois jours, le pays se prépare à une nouvelle intensification de l’épidémie qui touche désormais à la vie quotidienne des Français. Parmi les mesures prises, un décret qui permet de réquisitionner les stocks de masques de protection a été publié mercredi au Journal officiel. Par ailleurs, les sorties de deux longs-métrages ont été repoussées en raison de l’épidémie qui a entraîné la fermeture de 145 salles de cinéma de l’Oise et du Morbihan. Le ministère de la Santé a appelé mardi les participants à un rassemblement organisé en février par une église évangélique à Mulhouse à « se surveiller », après la découverte de plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus, tandis que la préfecture du Haut-Rhin a décidé de la fermeture de trois écoles.