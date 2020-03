TRANSPORTS EN COMMUN Il y aura trois allers-retours par heure contre huit en temps normal lors des périodes de pointe, et aucun train entre 10h et 16h et après 20h

RER B. (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

La circulation du RER B entre Paris et l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle sera fortement perturbée mercredi en raison d’un « problème d’alimentation électrique », avec zéro train entre 10h et 16h et après 20h, a-t-on appris auprès de SNCF Paris-Nord.

Il y aura trois allers-retours par heure contre huit en temps normal lors des périodes de pointe : entre 5h et 10h et entre 17h et 20h.

Rupture de l’alimentation d’une caténaire

Les techniciens étaient dans la nuit sur les lieux de la panne, entre Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Roissy, pour tenter de rétablir l’alimentation électrique d’une caténaire qui a connu une rupture pour une raison inconnue.

Le compte Twitter du RER B faisait état dans la nuit d’une reprise de la circulation entre Aulnay et l’aéroport de Roissy. La SNCF recommande aux usagers de se renseigner sur le site transilien.com ou d’emprunter directement les bus de la RATP ou Roissybus.