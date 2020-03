Rangez votre rasoir. Les autorités américaines n’ont pas recommandé de raser votre barbe afin d’empêcher la propagation du coronavirus. L’information a pourtant été largementrelayée ces derniers jours.

En cause, un graphique du centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (CDC). Celui-ci montre les styles de barbes et de moustaches compatibles avec le port d’un appareil respiratoire : une douzaine le sont, sur 36 styles présentés.

FAKE OFF

Ce graphique n’a pas été produit en lien avec l’épidémie de coronavirus. Il date de 2017 et s’adresse aux travailleurs qui portent ce type d’appareils au travail. « Le CDC ne recommande pas l’utilisation systématique d’appareils respiratoires en dehors des lieux de travail », a précisé un porte-parole dans un email à l’agence AP.

Le grand public doit-il utiliser ces équipements pour faire face au coronavirus ? Le CDC ne le recommande pas. Pour limiter les risques, le CDC conseille d’éviter les contacts avec les malades, d’éviter de se toucher les yeux ou le nez, ou de couvrir une toux ou un éternuement avec un mouchoir jetable.

CDC does not currently recommend the general public use facemasks or respirators for #COVID19. This 2017 @NIOSH graphic is intended for workers who wear tight-fitting respirators. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/LJJwhCaXZR https://t.co/5cUnl1yL3v