L'association de protection animale pointe des infractions à la réglementation en vigueur dans un abattoir de Dordogne. — Association L214

Le rendez-vous est fixé ce mardi matin à 10h devant la préfecture de la Dordogne à Périgueux. Les agriculteurs vont se rassembler pour demander la réouverture immédiate de l’abattoir Sobeval à Boulazac. Vendredi, le ministère de l’Agriculture a demandé la suspension de cet établissement après la diffusion d’une vidéo choc de l’association L214. Cette dernière met notamment en évidence des manquements aux règles d’abattage notamment lors de l’étourdissement des veaux avant la saignée.

Les Jeunes Agriculteurs de la Dordogne, la FDSEA 24, l’ASSELDOR, ELVEA Périgord et la Chambre d’Agriculture du Périgord ont signé un communiqué commun : « Nous ne remettons pas en cause les contrôles mais le manque de courage de l’Etat qui se défausse et abandonne les éleveurs à leur sort ». L’abattoir Sobeval emploie 450 personnes et plus de 1.000 éleveurs travaillent avec cet établissement.

Des contrôles et des tests sont en cours

De son côté, des élus locaux ont rencontré la direction ce lundi et affirment que des contrôles et des tests sont en cours sur place. Après une enquête sur place, deux experts nationaux du ministère mettent en évidence des problèmes de formation des salariés de l’abattoir alors que le Ministre de l’Agriculture parle de « dysfonctionnements. »