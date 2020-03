Paris, le 17 décembre 2019. Edouard Philippe lors d'une séance de questions au gouvernement. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il aura fallu attendre l’article 8 pour que le gouvernement mette fin à un faux suspense. Le Premier ministre, Edouard Philippe, est venu à l’Assemblée ce samedi pour annoncer le recours au 49.3 sur la réforme des retraites. Après 15 jours de débats souvent tendus, les députés avaient encore 57 articles et des milliers d’amendements et de sous-amendements à examiner. Que va-t-il se passer désormais à l’Assemblée ? Les débats sont-ils finis et la réforme des retraites est-elle adoptée ? 20 Minutes vous explique tout.

Des nouvelles infections en recul en Chine mais qui bondissent ailleurs dans le monde. Le bilan de l’épidémie de coronavirus a dépassé les 3.100 morts, ce mardi matin. La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe avec l’Italie et l’Allemagne, recense 191 cas et trois morts. L’Union européenne a relevé le niveau de risque lié au coronavirus tandis que l’épidémie s’accélère notamment aux Etats-Unis, jusqu’ici plutôt préservés. Depuis plusieurs jours, l’épidémie semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes depuis fin janvier. Mais la province orientale du Zhejiang (est) a annoncé que sept Chinois de retour d’Italie étaient porteurs du virus, confirmant les craintes d’une recontamination du pays par importation.

Deux défections et trois ralliements pour Joe Biden à la veille du « Super Tuesday »… Après Pete Buttigieg, la sénatrice Amy Klobuchar a annoncé lundi qu’elle se retirait de la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Les deux candidats ont prévu de se rallier à la candidature de l’ancien vice-président Joe Biden, tout comme l’autre ex-candidat Beto O’Rourke, qui a à son tour annoncé lundi qu’il voterait pour Joe Biden.