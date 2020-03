Un risque fort d’avalanche dans les Alpes

Le massif de la Chartreuse en Isère. Illustration. — J. Pachoud / AFP

Si vous vouliez arpenter les massifs isérois dans les jours à venir, il va falloir redoubler de prudence. En effet, la préfecture du département de l'Isère a annoncé via un communiqué, des risques forts d’avalanches sur les différents massifs. Ceux de Belledonne, Grandes-Rousses et Oisans présentent un risque de niveau 4 sur 5. Ceux de Chartreuse et Vercors entre 3 et 4 sur 5.

Le préfet de l’Isère a appelé « à la plus grande vigilance en montagne et déconseille fortement, dans le cas présent, la pratique des activités de montagne [randonnée, ski, raquettes, etc.] ». La prudence est donc de mise, au moins pour les prochains jours.