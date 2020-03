L'entrée du collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois, où travaillait l'enseignant décédé le 26 février 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dans le département de l’Oise, les mesures se succèdent pour endiguer la propagation du coronavirus. Selon un arrêté préfectoral publié dimanche soir, les établissements scolaires et périscolaires resteront fermés à compter de lundi et jusqu’au 14 mars inclus dans neuf communes de l’Oise, dont Creil et son agglomération. Sont ainsi concernés les établissements de Crépy-en-Valois – dont un enseignant du collège Jean de La Fontaine est le premier Français contaminé par le Covid-19 à avoir succombé – et de Vaumoise, où cet homme résidait, selon l’arrêté signé conjointement par le préfet de l’Oise, Louis Le Franc, et la rectrice de l’académie d’Amiens, Stéphanie Dameron.

Un nuage de gaz lacrymogène à Toulouse (Haute-Garonne). La permanence d’Edouard Philippe caillassée au Havre (Seine-Maritime). Quelques insultes à Lille (Nord). Et des chants contestataires à Paris. Evidemment balancés depuis le pont de la Concorde, juste en face de l’Assemblée nationale. La France a accueilli fraîchement le recours à l’article 49-3 de la Constitution annoncé samedi après-midi par le Premier ministre afin de faire adopter la réforme des retraites, en force, sans débat, ni vote parlementaire.

Pete Buttigieg, premier candidat ouvertement homosexuel à la Maison-Blanche avec de réelles chances d’obtenir la nomination d’un grand parti, a annoncé dimanche qu’il abandonnait les primaires démocrates pour « aider à rassembler » le parti démocrate. Accompagné de son époux Chasten Buttigieg, très ému, le jeune ex-maire de South Bend dans l’Indiana a choisi sa ville pour mettre fin à la campagne qu’il avait annoncée ici même il y a presque un an. Il a estimé que son « chemin » vers la nomination démocrate s’était « refermé » après son faible résultat samedi en Caroline du Sud.