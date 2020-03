Des manifestants devant l'assemblée nationale, samedi, protestant contre l'usage du 49.3 — FRANCOIS GUILLOT / AFP

En attendant de regarder lundi droit dans les yeux, un petit coup d’œil en arrière pour réviser l’actualité de ces dernières 48 heures.

1 – Le gouvernement dégaine le 49.3

Passage en force. Le Premier ministre Edouard Philippe a engagé ce samedi devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites, via l’article 49-3 de la Constitution.

Pour autant, le recours à cette mesure pourrait être lourd de conséquences, comme nous explique le politologue Stéphane Rozès. Pour lui, « le lien entre le pays et Macron est profondément délité ». Des mouvements de contestation ont déjà eu lieu dès samedi.

2- Nouveaux cas de coronavirus à Rennes, Strasbourg et Angers

L’épidémie s’installe en France. Après Rennes, c’est Angers qui a signalé un nouveau cas de coronavirus. Des enfants et leur mère ont également été contaminés à Strasbourg. Concerts, Salon de l’agriculture… des dizaines d’événements et rassemblements sont annulés. Pour en savoir plus et suivre les dernières nouvelles, c’est dans notre live coronavirus que cela se passe.

3- Malaise post-César

Adèle Haenel, quittant la salle Pleyel après que Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur, le 29 février 2020. - Capture d'écran Canal+

Malaises en série pour la 45e cérémonie des César. Sur fond de polémiques, entre le cas Polanski et la réforme de l’Académie des César, la soirée aura vécu le départ d'Adèle Haenel , une Florence Foresti exprimant son « écœurement ». Puis, le lendemain, des attaques de Nadine Morano contre le plaidoyer d' Aïssa Maïga pour plus de diversité. Le monde du cinéma en sort ébranlé mais peut-être prêt pour une reconstruction.

4- Perrine Lafont à nouveau championne de ski de bosses

Perrine Laffont le - février 2020 dans l'Utah. - Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Et de 3 ! Alors qu’il ne reste plus que trois épreuves d’ici à la fin de la saison, l’Ariégeoise Perrine Laffont, 21 ans, est d’ores et déjà assurée d’avoir le Globe de cristal en ski à bosses. La championne olympique de Pyeongchang décroche ainsi sa troisième victoire en Coupe du monde, elle devance de plus de 300 points sa dauphine australienne Jakara Anthony et dès lors ne peut plus être rejointe.

5- La Grèce fait face à un afflux de migrants

Les migrants affluent en Grèce - Emre Tazegul/AP/SIPA

Quelque 13.000 migrants selon l’ONU étaient massés à la frontière terrestre gréco-turque, espérant passer en Grèce, après la décision de la Turquie dans la nuit de jeudi à vendredi de ne plus empêcher les migrants qui essayent de se rendre en Europe de franchir la frontière. Face à cet afflux, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a convoqué une réunion d’urgence du conseil gouvernemental des Affaires étrangères et de la Défense, dimanche à 18 h.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on vous laisse profiter de la soirée, et si vous vous ennuyez, rendez-vous sur www.20minutes.fr, on sera là toute la nuit !