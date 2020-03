A La Réunion, la grande prière commune de l'Aïd ul-Fitr, qui marque la fin du ramadan, est célébrée en plein air. Ici en 2016 au vélodrome de Champ-Fleuri, à Saint-Denis, le chef-lieu. — Richard Bouhet

Il y a eu la fratrie Clain, Nassirdine M’Zé, puis Naïl Varatchia ou encore Riad Ben Cheik. Dernier en date, jeudi 5 mars, Jérôme Lebeau. Tous ont en commun d’être réunionnais et d’avoir été impliqués dans des affaires de terrorisme ou mis en cause pour leur radicalisation. De quoi susciter des interrogations à La Réunion, où la bonne cohabitation des différentes communautés religieuses, certes, mais, surtout, la pratique d’un islam modéré, ont longtemps été vantées.

Quelles sont, justement, les spécificités de l’islam dans cette île de l’océan Indien ? C’est ce que nous avons demandé à Marie-France Mourrégot, docteure en anthropologie sociale et historique et autrice, notamment, de L’Islam à l’île de La Réunion (L’Harmattan). Elle travaille actuellement sur les Dawoodi Bohras, une communauté chiite qui compte environ un million de personnes dans le monde, et quelque 350 familles à La Réunion.

Noor-E-Islam de Saint-Denis, le chef-lieu de La Réunion, a été longtemps été la plus ancienne mosquée de France*. La fin de sa construction remonte à 1905, mais le souhait d’en ériger une date de 1892, ce qui rend compte d’une implantation ancienne de l’islam dans l’île…

On parle ici de l’islam sunnite hanafite, majoritaire à La Réunion. Il a été implanté par des immigrés venus du Gujarat, province du nord-ouest de l’Inde, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Tous étaient originaires du même territoire, des mêmes villages, appartenant souvent aux mêmes familles. Ils ont construit une communauté homogène, dont l’islam a été le ciment. Ils ont réussi dans le commerce et ont consacré une part importante de leurs bénéfices à l’achat de terrains sur lesquels ils ont construit leurs mosquées, leurs écoles coraniques, leurs cimetières. Ils ont donc constitué un important patrimoine communautaire, sans avoir à demander de l’aide à des donateurs étrangers, ce dont ils sont fiers. Les musulmans originaires du Maghreb, des Comores, mais aussi les convertis peuvent fréquenter autant qu’ils le veulent les mosquées, les écoles coraniques, les cimetières, mais ils ne les gèrent pas.

Dans les pratiques, l’islam indien a ses caractéristiques : le culte des saints n’existe pas, les femmes ne prient pas à la mosquée, mais chez elles, elles ne fréquentent pas les cimetières. Par ailleurs, il existe un autre islam sur l’île, celui des chiites. Eux sont arrivés de Madagascar, principalement à partir des années 1970. Ils ont leurs propres structures religieuses et leurs propres rites.

L’islam est loin d’être la religion majoritaire à La Réunion…

Tout comptage ethnique étant interdit par la loi française, donner des chiffres sérieux sur l’importance d’une communauté et ses variations numériques peut s’avérer fantaisiste… Par ailleurs, les minorités ont toujours tendance à grossir leurs chiffres ! Cela étant, je vous confirme que le christianisme est majoritaire à La Réunion : on peut dire que 80 % des enfants qui naissent sont baptisés. Ensuite vient l’hindouisme et, en dernière position, l’islam. Lorsque j’ai commencé mon travail de terrain, en 1994, ces fidèles représentaient 3,5 % de la population générale. La communauté s’agrandit grâce aux convertis, créoles et « zoreils » [métropolitains qui habitent à La Réunion ou qui y séjournent pour les vacances], aux musulmans originaires du Maghreb ou encore aux Mahorais.

Avez-vous constaté, dans vos travaux, une spécificité du phénomène de radicalisation islamiste dans ce département ?

Il faut déjà faire la distinction entre radicalisation « religieuse » et radicalisation synonyme de violence. On les confond généralement. La première n’est pas nouvelle à La Réunion. Dans les années 1960, et jusqu’à la fin des années 1990, un mouvement de prosélytisme transnational, le Tabligh, venu de l’Inde, a diffusé dans la communauté un courant de pensée et des comportements calqués sur la vie du Prophète et de ses compagnons. A cette époque-là, il s’est imposé comme le moyen de faire revenir les musulmans de La Réunion, égarés par leur réussite financière dans une société occidentalisée, à l’islam de leurs parents.

Cette radicalisation « religieuse » n’a jamais impliqué aucune violence à l’encontre des non-musulmans. Toutefois, le formatage des esprits réalisé par une adhésion plus ou moins longue au mouvement Tabligh, qui est maintenant en perte de vitesse, a pu conduire certains adeptes à s’engager dans un véritable combat, le djihad. Mais si être un membre du Tabligh peut être une passerelle vers la violence, cela n’est pas fréquent. Les jeunes adultes musulmans ont maintenant, pour la plupart d’entre eux, d’autres priorités que de vivre dans l’imitation du Prophète : ils doivent travailler, gagner leur vie et celle de leur famille.

Pendant longtemps, la radicalisation violente n’a pas eu cours à La Réunion. Mais, comme partout, elle peut donner un sens à des vies sans boussole. Autrefois, de jeunes Réunionnais s’engageaient au Parti communiste, avec l’idéal affiché de faire advenir une société plus juste. Or il y a déjà pas mal d’années que le communisme ne les fait plus rêver… Cet engagement donne de l’importance à des jeunes sans motivation, donne un sens à leur vie et les fait entrer dans une communauté, celle des combattants, où ils pensent pouvoir exister.

La pratique « informelle » de l’islam via des mosquées clandestines est-elle réelle ?

Les adjectifs « informel » et « clandestin » me gênent ! Il existe des salles de prières dans des quartiers reculés de l’île (comme à La Montagne, dans les hauts de Saint-Denis). Elles appartiennent à des gens aisés qui, par commodité ou par choix personnel, accueillent des gens du quartier, de la famille pour prier ensemble en particulier pendant le mois de ramadan. Il existe aussi des lieux de prière qu’on appelle des ibadat khana (lieu d’adoration), dans lesquels vient officier un imam, lequel peut également diriger la prière dans une mosquée « officielle ». Ces ibadat khana sont financés par des associations musulmanes. Existe-t-il des mosquées clandestines ? Des lieux de prière où n’importe quel imam autoproclamé dirait n’importe quoi ? Je ne suis pas au courant, mais, si cela existait, il s’agirait d’un phénomène marginal.

* Avec la départementalisation de Mayotte, en 2011, la mosquée de Tsingoni, sur la Grande terre, est devenue la plus ancienne mosquée en activité dans un département français. Elle a en effet été construite au XVIe siècle.