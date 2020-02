La France a connu une douceur remarquable entre décembre 2019 et fin février 2020. — MARTIN BUREAU / AFP

A la veille du mois de mars, l’heure est au bilan hivernal. Et Météo France est formel : l’hiver météorologique 2019-2020 (décembre, janvier, février) est le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, selon le bilan provisoire publié ce vendredi.

La température moyenne devrait atteindre 8,1°C, soit une hausse de 2,7°C par rapport aux normales de saison. Avec ces mesures, l’hiver 2019-2020 se hisse à la première marche du podium, devant l’hiver 2015-2016 (+2,6°C) qui détenait le record jusqu’ici. L’hiver 1989-1990 prend la 3e place du classement (+2°C).

Jusqu’à 25°C dans le Sud-Ouest

« Une douceur remarquable a dominé tout au long de la saison (du 1er décembre au 29 février) et s’est accentuée en février qui se classe d’ores et déjà parmi les trois mois de février les plus chauds », explique Météo France dans son bilan provisoire. « La température a été en moyenne plus de 2°C au-dessus de la normale en décembre et janvier et plus de 3°C en février avec plusieurs pics de douceur remarquable », ajoute l’organisme.

Certaines régions ont même enregistré des records de douceur. Les températures ont parfois dépassé les 20°C dans le sud de la France, et même les 25 °C dans le Sud-Ouest. Plus généralement, « malgré quelques refroidissements ponctuels, la France n’a pas connu de pic de froid durant cet hiver », explique Météo France.