LYCEE La réforme du baccalauréat entraîne une complexité supplémentaire pour les parents et les établissements, selon ce rapport

Une manifestation contre la réforme du baccalauréat, le 20 janvier 2020 à Montfort-sur-Meu (Ile-et-Vilaine). — Damien MEYER / AFP

Un rapport accablant sur les E3C, les épreuves de contrôle continu du baccalauréat. Selon France inter, l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) a rendu ses conclusions sur ces épreuves décriées par certains élèves et syndicats d’enseignants qui sont organisées depuis mi-janvier dans les lycées. Et le constat n’est pas bon.

Cette note datée de janvier 2020 pointe « des élèves constamment sous la pression de l’évaluation », des EC3 «d'une complexité excessive pour les parents» et « un surcoût énorme pour un rendement faible », pour les proviseurs. « Il semble que se soit instituée une confusion entre la logique de la certification (par l’examen) et la logique de la formation qui devrait être au cœur de la réforme : le poids des E3C déséquilibre l’ensemble au détriment de la formation », dénonce également l’organisme.

Des options « sacrifiées »

L’Igésr craint aussi une complexification du choix des spécialités, dont une doit être abandonnée en terminale. Cette mesure entraînera, selon le rapport, des difficultés d’organisation avec des petits groupes à très faibles effectifs, ce qui peut coûter cher en postes de professeurs. Des options pourraient ainsi être sacrifiées, comme les arts ou le latin, par manque de financement.