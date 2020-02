ACTU Parce qu’entre vous et nous, c’est du sérieux, voici notre sélection d’articles qui donnent à réfléchir

Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Des virus très virulents

Le coronavirus vous fait peur ? C’est une partie de plaisir à côté de ce qui pourrait nous arriver avec le réchauffement climatique. Vous avez déjà entendu parler de la fonte du permafrost ? Eh bien figurez-vous qu’il renferme nombre de virus vieux de milliers d'années et bien plus dangereux. On risque ainsi de voir resurgir des virus datant de l’homme de Néandertal ou même la variole.

2. Pense à ton écharpe

J-15 avant le premier tour des municipales. Si vous ne savez pas encore pour qui voter, les partis, eux, savent pourquoi il faut voter pour eux. A un an des élections régionales et deux ans de la présidentielle, tour d’horizon des enjeux de ce scrutin, parti par parti.

3. Lève-toi et marche

Paraplégique depuis 2014, Anthony Estève va courir les 500 derniers mètres du semi-marathon de Paris sur ses deux pieds et sans assistance grâce à un exosquelette. Une première en France. Si vous voulez aller l’encourager, c’est dimanche.

4. Du steak en éprouvette

Mangera-t-on un jour de la viande cultivée à partir de cellules-souches ? Si cette technologie n’est pas encore sortie des paillasses des laboratoires, elle a fait d’énormes progrès en quelques années. Selon ses défenseurs, ce serait le moyen de mettre fin aux souffrances animales et de préserver la planète. Et même de produire de la viande sur mesure, sans cholestérol, par exemple.

5. Tout sexplique

Peut-on avoir des rapports sexuels pendant les règles ? La question, posée à nos internautes, a suscité de nombreuses réactions. Encore tenace aujourd’hui, ce tabou s’effrite lentement.

6. Le crime ne paie plus

« Le crime n’est pas un sujet fédérateur », assure Christophe Hondelatte. L’animateur historique de Faites entrer l’accusé et présentateur de Hondelatte raconte sur Europe 1, revient sur la place des récits d’affaires criminelles dans les médias.

7. Où sont les femmes ?

Faut-il un chromosome Y pour jouer aux jeux vidéo ? Trop peu présentes dans les équipes professionnelles, les femmes sont quasi absentes des podiums de e-sport. Pire, les joueuses sont victimes de sexisme, voire de cyberharcèlement. Malgré la prise de conscience de l’importance des équipes mixtes, elles peinent toujours à se faire reconnaître.

8. Les chemtrails, ces traînées d’avion qui font peur

Tremblez, pauvres hères ! Les traînées blanches laissées par les avions dans le ciel seraient en réalité la trace de produits chimiques déversés sciemment sur les populations. Dans Oh My Fake cette semaine, Lucie vous explique pourquoi les chemtrails sont l’une des théories les plus répandues chez les complotistes.

