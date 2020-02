Emmanuel Macron accompagné d'Olivier Veran, en visite à l’hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, le 27 février 2020. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair…

Après la mort d’un enseignant de l’Oise et l’hospitalisation d’un autre habitant du département, 12 personnes infectées par le coronavirus et « reliées à ces malades » ont été identifiées par les autorités. Le but est de trouver le « patient zéro ». L’inquiétude est de plus en plus grande de voir se développer en France l’épidémie même si cela semble désormais inéluctable.

La France n’est évidemment pas la seule à craindre la propagation du virus sur son territoire. Depuis jeudi, l’Afrique subsaharienne est à son tour officiellement touchée. Un cas de contamination vient d’être confirmé à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Le virus a été amené dans la mégalopole de 20 millions d’habitants par un ressortissant italien travaillant au Nigeria. Il est revenu dans le pays depuis la ville italienne de Milan le 25 février. La question est donc de savoir comment la situation va évoluer dans un pays de près de 200 millions d’habitants, avec un système de santé particulièrement fragile.

Au moins 33 soldats turcs ont été tués jeudi dans des frappes aériennes dans la province d’Idleb en Syrie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Ankara a annoncé être en train de riposter en bombardant « toutes les positions connues du régime » de Bachar al-Assad, après un conseil de sécurité convoqué par Recep Tayyip Erdogan. L’Otan a immédiatement réagi face à cette escalade en prenant parti pour la Turquie. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a ainsi condamné « les frappes aériennes aveugles du régime syrien et de son allié russe ». La situation est donc plus que jamais très tendue dans la région.

La charge est violente et a donc logiquement fait réagir les autorités françaises. Mercredi, alors que la France est engagée au Mali pour lutter contre le djihadisme dans le cadre de l’opération Barkhane, l’ambassadeur malien en France a déclaré que « par moments, dans les Pigalle de Bamako, vous les retrouvez [les hommes de la Légion étrangère], tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle que nous connaissons de l’armée [française]. Ça fait peur, ça intrigue ». L’incident a eu pour conséquence le rappel dans son pays du diplomate. Surtout, la situation est telle que le ministre des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, a été envoyé jeudi à Paris pour arrondir les angles.