ÇA VA TOMBER

On attend jeudi jusqu'à 10 cm dans les Ardennes et en Lorraine (illustration). — M. Allili/SIPA

Alors que certaines stations des Pyrénées manquent cruellement de neige​, cette dernière devrait s’inviter dans plusieurs coins du nord et de l’est de la France, ce jeudi. Neuf départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas, a annoncé Météo France dans son bulletin publié ce mercredi après-midi.

Il s’agit de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Jusqu’à 10 cm dans les Ardennes et en Lorraine

Selon Météo France, il s’agit d’un « épisode neigeux assez bref et notable ». La neige « pourra tenir au sol et les rendre glissants », a ajouté l’organisme. Le phénomène devrait débuter ce jeudi à 6 h et durer jusqu’à 18 h.

« L’arrivée d’une nouvelle perturbation jeudi matin va occasionner un épisode neigeux significatif, d’abord sur les Hauts-de-France, puis sur le nord de la région Grand-Est. Cet épisode sera plutôt bref en durée car la pluie finira par remplacer la neige ; toutefois, les intensités neigeuses seront temporairement marquées », détaille Météo-France, qui ajoute : « Sur cet épisode, les cumuls de neige atteindront 3 à 6 cm sur les départements placés en vigilance orange, localement jusqu’à 10 cm sur le relief des Ardennes et l’extrême nord de la Lorraine. »